В Одесі чоловік вдарив ножем військового ТЦК та ховався від поліції у холодильнику, — ЗМІ

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП. Після нападу, що стався на початку листопада, підозрюваний тривалий час переховувався від правоохоронців і був затриманий 28 грудня.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

У Пересипському районі Одеси 28 грудня під час заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із поліцейськими затримали чоловіка, який на початку листопада поранив ножем військовослужбовця військкомату під час виконання ним службових обов’язків.

Після нападу зловмиснику вдавалося тривалий час переховуватися від правоохоронців.

“Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доставлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих та процесуальних дій”, – йдеться в повідомленні.

Напад кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, тож підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як пишуть в одеських Telegram-каналах, під час затримання чоловік ховався у холодильниках у супермаркеті на Кримському бульварі, проте невдовзі підозрюваного затримали.