“Суцільне спустошення”: українські військові показали, який вигляд сьогодні має Куп’янськ

Бійці 116-ї окремої механізованої бригади показали, який вигляд сьогодні має місто Куп’янськ Харківської області після щоденних ударів Росії.

Світлини опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

“Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення”, – йдеться в повідомленні.

У 116 ОМБр зазначили, що захист Куп’янська українським військовими триває.

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку протягом доби відбулося п’ять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

Нагадаємо, Збройні сили України повернули контроль над Куп’янськом у Харківській області – містом, про захоплення якого Генштаб ЗС РФ раніше звітував президенту Росії Володимиру Путіну. Про це повідомив пов’язаний з Міноборони РФ Telegram-канал “Рибаль”. За його даними, ситуація в Куп’янську для російських військ “гірша за критичну”.