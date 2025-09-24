Зеленський в ООН: зупиніть Путіна зараз – завтра може бути “дрон із ядерною боєголовкою”

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку, виступаючи на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, закликав міжнародну спільноту зупинити Володимира Путіна зараз, поки гонка озброєнь не призвела до катастрофи. Глава держави наголосив на необхідності негайної зброї й тиску на Росію та закликав ЄС підтримати Молдову, щоб уникнути повторення грузинського чи білоруського сценарію.

З трибуни Генасамблеї Зеленський заявив, що «зупинити цю війну зараз — і разом із нею глобальну гонку озброєнь — дешевше, ніж будувати підземні дитсадки чи величезні бункери для критичної інфраструктури потім». За його словами, «зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожен корабель від терористів із морськими дронами», і «дешевше, ніж гадати, хто перший створить простий дрон із ядерною боєголовкою». Президент підкреслив: якщо для цього потрібна зброя та додатковий тиск на Росію, «це має бути зроблено зараз», інакше війна «просуватиметься ширше й глибше», а «Україна лише перша — російські дрони вже літають над Європою і російські операції вже поширюються країнами».

Говорячи про ескалацію безпілотних загроз, Зеленський зауважив, що «десятки тисяч людей знають, як професійно вбивати за допомогою дронів», а зупинити таку атаку складніше, ніж «рушницю чи навіть бомбу». Колись дрони були доступні лише найсильнішим державам, нині «навіть прості дрони можуть літати на тисячі кілометрів», і військові технології «перекроюють» географію. Він нагадав, що нещодавно в Європі аеропорти змушені були закриватися через дрони, а також згадав оголошені минулого тижня випробування тактичного ударного дрона КНДР і небезпеку іранських ударних дронів, яку добре знають Україна та Саудівська Аравія. Президент попередив, що із розширенням доступності всіх типів безпілотників навіть «невеликі терористичні угруповання чи картелі» можуть отримати цю зброю, тоді як «світ рухається надто повільно, щоб захиститися, а зброя рухається швидко».

Зеленський зазначив, що компанії вже працюють над дронами-перехоплювачами, і це «лише питання часу», коли дрони «почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру та цілитися в людей — повністю автономно, без участі людини, крім кількох осіб, які контролюватимуть системи штучного інтелекту». Він додав, що ще десять років тому ніхто не уявляв, як дешеві дрони можуть створювати «мертві зони» на десятки кілометрів — те, що раніше асоціювалося з наслідками ядерного удару. У цьому контексті президент нагадав про успіхи України в Чорному морі завдяки морським дронам, які загнали залишки російського флоту у віддалені бухти, а також про операцію «Павутина», коли «українські дешеві дрони знищили або пошкодили десятки дорогих російських стратегічних бомбардувальників».

Окремо Зеленський звернувся до Європейського Союзу з проханням підтримати Молдову. «Важливо пам’ятати, як світ колись проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії і як був втрачений момент із Білоруссю. Так не можна втратити Молдову», — сказав він, наголосивши, що для Європи підтримати стабільність Молдови «недорого», тоді як ціна бездіяльності буде значно вищою. Президент підкреслив, що нинішня глобальна реакція на спроби Росії повернути вплив у Молдові є «недостатньою», і закликав до реальної фінансової та енергетичної допомоги, а не лише «слів чи політичних жестів».