Спорт

17-річна українська спортсменка оновила найкращий результат країни в стрибках на лижах з трампліна
24 Листопада 2024 15:21
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Жанна Глухова переписала історію українських стрибків з трампліна / Фото Getty Images

Українська 17-річна спортсменка Жанна Глухова пробилась до основного раунду Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна, повідомляє Base of Ukrainian Sports.

Юна спортсменка пролетіла 105,5 м, отримала за свій стрибок 78 балів та оновила національний рекорд України. Цей результат дозволив їй потрапити в топ-40 та пробитися до основного раунду Кубка світу.

Жанна Глухова стала першою українкою якій вдалось досягти подібного результату.

Інша українка, Тетяна Пилипчук, завершила свої виступи на цьому етапі посівши 64 позицію (80,5 м, 29,9 бала).

Перемогу у кваліфікації здобула представниця Німеччини Селіна Фрайтаґ.

У основному раунді Жанна завершила змагання на 36-й позиції та оновила найкращий результат України на цьому рівні. Українка стрибнула на 98 метрів та заробила 57.5 бала.


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