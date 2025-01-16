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Nintendo офіційно анонсувала консоль Switch 2
16 Січня 2025 18:45
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Компанія Nintendo офіційно анонсувала свою нову консоль – Nintendo Switch 2.

Жодних подробиць про характеристики консолі в ролику не наводиться. З нього можна судити лише про зовнішній вигляд консолі – вона буде більшою за попередню модель, а контролери Joy-Con тепер будуть кріпитися за допомогою магнітів. Також з відео випливає, що Nintendo Switch 2 отримала зворотну сумісність з іграми для Switch першого покоління.

Наприкінці ролика Nintendo анонсувала презентацію, яка відбудеться 2 квітня.

Перша Nintendo Switch вийшла у 2017 році. Вона стала першою консоллю на ринку, яку можна було використовувати і як стаціонарну ігрову приставку, підключаючи до зовнішнього монітора, так і як портативну систему.


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