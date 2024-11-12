Техно

В Росії купівлю гри Stalker 2 хочуть прирівняти до “спонсорування ЗСУ”
12 Листопада 2024 06:44
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Комп’ютерні ігри
Скриншот з гри “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля”

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 від української студії GSC Game World можуть заборонити на території Росії. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з інформполітики Антон Горєлкін.

“Я вважаю, що Stalker 2 має всі шанси виявитися офіційно забороненою на території Росії. Не думаю, щоправда, що це станеться на підставі лише того факту, що розробники підтримують ЗСУ. Але не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявлять протиправну інформацію, буде вжито найсуворіших заходів”, – сказав Горєлкін.

Російські юристи висловили побоювання щодо придбання росіянами нової гри. Вони підкреслюють, що дії російських користувачів можуть бути інтерпретовані як “фінансування тероризму”.

Нагадаємо, реліз “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” відбудеться вже 20 листопада – гра вийде на ПК (Steam) та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.


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