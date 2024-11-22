S.T.A.L.K.E.R. 2 за два дні розійшлася тиражем в мільйон копій

Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всього за два дні розійшлася тиражем в мільйон проданих копій.

Про це повідомили розробники гри на офіційній сторінці в соцмережі X.

“Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання на артефакти з Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди”, — зазначили автори гри.

Крім того, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала найпопулярнішою українською грою в історії платформи Steam. Гра досягла пікового показника у 117 928 одночасних гравців, а на вихідних це число може зрости.