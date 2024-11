S.T.A.L.K.E.R. 2 за два дні розійшлася тиражем в мільйон копій

Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всього за два дні розійшлася тиражем в мільйон проданих копій.

Про це повідомили розробники гри на офіційній сторінці в соцмережі X.

“Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання на артефакти з Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди”, — зазначили автори гри.

Крім того, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала найпопулярнішою українською грою в історії платформи Steam. Гра досягла пікового показника у 117 928 одночасних гравців, а на вихідних це число може зрости.

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.



This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.



Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1