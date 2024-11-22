S.T.A.L.K.E.R. 2 за два дні розійшлася тиражем в мільйон копій

Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всього за два дні розійшлася тиражем в мільйон проданих копій.
Про це повідомили розробники гри на офіційній сторінці в соцмережі X.
“Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання на артефакти з Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди”, — зазначили автори гри.
Крім того, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала найпопулярнішою українською грою в історії платформи Steam. Гра досягла пікового показника у 117 928 одночасних гравців, а на вихідних це число може зрости.
No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024
This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.
Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1