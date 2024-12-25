Затримано колишнього начальника Одеського ТЦК, який планував втечу за кордон після внесення застави

25 грудня у Києві працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у розмірі 39,364 мільйона гривень. Суд також ухвалив рішення про передачу нерухомості підозрюваного в Італії в управління АРМА.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

ДБР отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, колишній посадовець планував переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Затримання відбулося у Києві, де йому було оголошено підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, зокрема, у організації перешкоджання діяльності Збройних сил України під час особливого періоду та у складанні неправдивих офіційних документів.

За версією слідства, ексчиновник організував оформлення травми, яку отримав не під час виконання службових обов’язків, як поранення, пов’язане із захистом України, та отримав на цій підставі незаконну винагороду в сумі 165 480 грн за період з квітня по червень 2022 року.

Окрім того, ДБР розслідує ще одну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. В межах цієї справи, суд ухвалив рішення передати в управління АРМА будинок площею 857 кв. м, оцінений у 4 млн євро, а також офіс у Марбельї вартістю 510 тис. євро, які належали матері та дружині колишнього військовика. Також до АРМА передано три автомобілі, зокрема Mercedes-Benz EQV та G 63 AMG, що належали родичам затриманого.

Зазначено, що раніше вже було скеровано два обвинувальні акти щодо ексначальника ТЦК за фактом набуття активів на суму понад 142 млн грн, що значно перевищує його законні доходи, а також за ухилення від служби та використання підроблених документів. За всіма звинуваченнями йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.