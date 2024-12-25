Глави МЗС Нідерландів і Латвії прокоментували атаку РФ проти України на Різдво

Міністри закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп і Латвії Байба Браже заявили, що різдвяний обстріл Росією української енергосистеми свідчить про відсутність у Кремля намірів досягти миру.

Про це повідомляють дописи очільників МЗС у соцмережі Х.

Каспар Вельдкамп зазначив, що 25 грудня Росія завдала чергової масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

“Такий зловмисний вибір часу демонструє, що Путіна не цікавить мир, а лише руйнація України. У 2025 році ми продовжимо зусилля для зупинення цієї жорстокої агресії”, – підкреслив він.

Глава МЗС Латвії Байба Браже також засудила дії Росії, назвавши їх ворожою політикою, спрямованою на війну:

“М’ясник у Кремлі не прагне миру. Єдиний шлях до справедливого та тривалого миру в Україні – це посилення підтримки на полі бою, енергетичної допомоги, фінансової та політичної підтримки, одночасно посилюючи обмеження для Росії,” – наголосила Браже.