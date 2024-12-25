“Нова пошта” попереджає про шахрайство: фейкові повідомлення про борги розсилають кіберзлочинці

Шахраї розсилали українцям підроблені повідомлення про “заборгованість” перед “Новою поштою”.

Про це повідомляє пресслужба “Нової пошти”

25 грудня вранці кіберзлочинці поширювали фейкові листи від імені компанії, заявляючи про нібито борги клієнтів перед “Новою поштою”.

“Ці повідомлення не мають жодного відношення до “Нової пошти”. Шахраї використовують довіру до відомих брендів та маніпулюють чутливою інформацією, вигадуючи заборгованість”.

На даний момент кіберпідрозділ компанії працює над блокуванням серверів, з яких здійснюються ці розсилки.

“Нова пошта” нагадує про важливість дотримання правил: перевіряйте адресу відправника, уникайте відкривання листів від незнайомців та використовуйте двофакторну аутентифікацію.