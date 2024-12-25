Зеленський звільнив посла України в Німеччині, – Bild

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Макеєва з посади посла України в Німеччині. Його можливим наступником є Євген Корнійчук, який наразі займає пост посла в Ізраїлі.

Про це пише Bild із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Макеєв обіймав цю посаду з вересня 2022 року. Офіційною причиною звільнення вказується планова ротація дипломатів, хоча, як зазначає Bild, в кулуарах можуть бути інші причини.

Роботу Макеєва неодноразово критикував його попередник Андрій Мельник, який був послом у Берліні протягом семи років. Видання зазначає, що Мельник не стримував свою критику навіть за лаштунками. Чи вплинула ця критика на рішення щодо звільнення Макеєва під час роботи нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги, поки що невідомо.

Згідно з інформацією Bild, Макеєв залишатиметься в Берліні до лютого. За його час перебування на посаді, Німеччина поставила Україні 121 бойовий танк, 140 БМП та іншу техніку.