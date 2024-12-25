Графіки відключення світла у четвер діятимуть протягом 13 годин

26 грудня, у четвер, будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії для населення з 08:00 до 21:00.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Протягом дня час і обсяг відключень для побутових споживачів виглядатимуть так:

з 08:00 до 17:00 — півтори черги відключень;

з 17:00 до 21:00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Час і обсяг обмежень можуть бути змінені протягом дня.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна знайти на сайті або на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.