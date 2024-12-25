Економіка

Україна отримає від Японії ще $3 мільярди від російських заморожених активів
25 Грудня 2024 20:25
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україна, японія
Прапори України та Японії / Фото з відкритих джерел

Японія виділить Україні додаткові $3 мільярди, забезпечені замороженими активами Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Зеленський подякував японському уряду за надану допомогу для енергетичного обладнання та будівництва укриттів.

Під час розмови глава держави поінформував прем’єра про масований обстріл росіянами енергетичної інфраструктури України в ніч на Різдво та висловив вдячність за готовність Японії сприяти швидкому досягненню справедливого й тривалого миру.


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