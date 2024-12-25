218 релігійних громад перейшли до Православної церкви України цього року

У 2024 році до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 218 релігійних громад, які раніше належали до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті, відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

У рік створення ПЦУ, 2018, лише дві громади УПЦ МП змінили підпорядкування у канонічних і організаційних питаннях.

У 2019 році кількість таких переходів зросла до 319.

У 2020 році — 30 громад.

У 2021 році — 25.

У 2022 році — 496.

У 2023 році — 471.

Станом на 23 грудня 2024 року 218 громад офіційно перейшли до ПЦУ.

У Держслужбі зазначили, що не мають інформації щодо кількості релігійних організацій УПЦ МП, які були ліквідовані.