27 грудня оголосили днем жалоби у Кривому Розі

У Кривому Розі, який напередодні, у Святвечір, зазнав ракетного удару, 27 грудня буде оголошено днем жалоби.

Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

“У п’ятницю, 27 грудня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби. Щирі співчуття рідним та близьким”, – написав Вілкул.

У місті триває ліквідація наслідків ракетного удару. У роботах задіяні всі необхідні служби, 15 бригад комунальників та 14 одиниць техніки. Також ведуться роботи з відновлення контактної мережі.

Працює Штаб допомоги, до якого вже звернулися з заявами на матеріальну допомогу від міста 17 мешканців, житло яких постраждало, зокрема, прийнято 8 заяв від власників зруйнованого житла.

У Святвечір ворог вдарив по житловому будинку у місті Кривий Ріг / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вілкул також поінформував, що 11 із 17 постраждалих були направлені до лікарень, зокрема 2 дівчинки. Дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані, стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості, стабільний. “Медики надають всім їм усю необхідну допомогу”, – запевнив Вілкул.