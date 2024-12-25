Суспільство

Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки
25 Грудня 2024 20:49
зеленський
Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки та запалив святкові свічки на менорі, подарованій президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

“Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це прекрасно, що в Україні ми з повагою можемо відзначати різні свята, спілкуватися, жити разом і бажати усім одну перемогу – перемогу світла над темрявою,” – наголосив Зеленський.

Президент разом із рабинами України запалив ханукальні свічки на менорі, яку отримав від Хав’єра Мілея під час його інавгурації минулого року.

“Вітаю єврейську громаду зі святом. Бажаю іудейським родинам миру, радості та щедрої долі. Нехай ханукія сяє в кожному домі, дарує сили, наповнює надіями та зміцнює віру в правду і справедливість,” – зазначив він.


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