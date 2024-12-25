Суспільство

Келлог засудив ракетну атаку Росії проти України на Різдво
25 Грудня 2024 19:25
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україна
Кіт Келлог та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Генерал Кіт Келлог, обраний Дональдом Трампом спеціальним представником з питань Росії та України, засудив масовану ракетну атаку Росії на Україну на Різдво.

У своєму дописі в Twitter Келлог підкреслив, що Різдво повинно бути часом для миру, але Україна знову стала мішенню для обстрілів. Він зазначив, що “масовані ракетні й дронові атаки в день народження Господа є неприпустимими”, і додав, що “світ уважно стежить за діями обох сторін”.

Келлог також зазначив, що США більш ніж коли-небудь прагнуть забезпечити мир у цьому регіоні.


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