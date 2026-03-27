У річницю трагедії в Бучі у Києві відбудеться зустріч глав МЗС ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 31 березня у Києві відбудеться міністерська зустріч за участю високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас і глав МЗС країн Євросоюзу.

За його словами, дата заходу є символічною, оскільки учасники вшанують річницю масового вбивства цивільних у Бучі та підтвердять відданість притягненню російських воєнних злочинців до відповідальності.

Під час зустрічі планується обговорити подальшу підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на Росію, а також зусилля для досягнення миру та забезпечення довгострокової стабільності в Європі.

Сибіга подякував Каї Каллас і своїм європейським колегам за готовність приїхати до Києва та висловив сподівання на плідну зустріч.