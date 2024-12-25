У Румунії знайдено живими трьох українців, які заблукали в горах поблизу кордону

Загублені мандрівники, які потрапили в румунську частину Мармарошу, залишались непоміченими протягом кількох діб, поки рятувальники не знайшли їх живими.

Про це повідомляє Digi24.

25 грудня після обіду керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу заявив, що трьох українців, яких розшукували з попереднього дня, вдалося знайти живими. Один із них отримав серйозні травми після падіння, а двоє інших постраждали від легкого переохолодження. Всі троє були госпіталізовані.

За словами Корноїу, рятувальники спочатку планували залучити гелікоптер для обстеження з повітря, але через погані погодні умови пошуки проводилися наземним шляхом. “Нам пощастило правильно визначити місце їх перебування, і ми знайшли їх у дуже небезпечній ущелині”, – додав він.

Також посадовець зауважив, що влада Румунії продовжить юридичні процедури, щоб дозволити цим громадянам залишитися в країні, однак не уточнив, чи йдеться про осіб, які втекли від мобілізації.