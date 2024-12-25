Росіяни атакували Україну понад 180 ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України.

Для удару росіяни використовували ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами виявлено 184 повітряних цілей противника.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 з 62 крилатих ракет Х-101, Х-55см, “Калібр”;

4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 з 106 БпЛА, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Також росіяни атакували Україну:

2 балістичними ракетами KN-23;

10 зенітними ракетами С-300/С-400.

“Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження”, – зазначили у Повітряних Силах.