Росіяни атакували Україну понад 180 ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України.
Для удару росіяни використовували ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами виявлено 184 повітряних цілей противника.
Станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
- 55 з 62 крилатих ракет Х-101, Х-55см, “Калібр”;
- 4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 54 з 106 БпЛА, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Також росіяни атакували Україну:
- 2 балістичними ракетами KN-23;
- 10 зенітними ракетами С-300/С-400.
“Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження”, – зазначили у Повітряних Силах.