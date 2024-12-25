Суспільство

Росіяни атакували Україну понад 180 ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
25 Грудня 2024 13:10
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ппо, ракетний удар
Ілюстративне фото / Повітряне командування "Центр"

У ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України.

Для удару росіяни використовували ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами виявлено 184 повітряних цілей противника.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

  •  55 з 62 крилатих ракет Х-101, Х-55см, “Калібр”;
  •  4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 54 з 106 БпЛА, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Також росіяни атакували Україну:

  • 2 балістичними ракетами KN-23;
  • 10 зенітними ракетами С-300/С-400.

“Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження”, – зазначили у Повітряних Силах.


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