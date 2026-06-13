Травень став найсмертоноснішим для цивільних в Україні за останні чотири роки — ООН

У травні 2026 року кількість жертв серед цивільного населення в Україні досягла найвищого рівня за останні чотири роки. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними місії, протягом місяця внаслідок бойових дій загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 людини отримали поранення. Загальна кількість постраждалих перевищила 2 тисячі осіб, що стало найвищим показником із квітня 2022 року.

Голова місії Даніель Белл заявила, що зростання кількості жертв пов’язане з інтенсифікацією бойових дій та активнішим застосуванням потужного озброєння в населених пунктах.

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В ООН зазначають, що основною причиною великої кількості загиблих і поранених стали російські удари ракетами та авіабомбами по міських районах. Зокрема, 5 травня внаслідок авіаудару по промисловій зоні Запоріжжя загинули 12 цивільних, ще 42 були поранені. А 14 травня ракетний удар по житловому будинку в Києві забрав життя 24 людей, щонайменше семеро отримали поранення.

У місії наголосили, що цивільне населення потерпало не лише поблизу лінії фронту. Ракетні та авіаційні удари по містах по всій території України призводили до загибелі та поранення людей далеко від районів активних бойових дій.

Водночас місія задокументувала жертви серед цивільних і на окупованих Росією територіях. Одним із наймасштабніших випадків став удар по освітньому комплексу в окупованому Старобільську Луганської області в ніч на 22 травня, де загинула 21 людина.

Поблизу лінії фронту найбільшу загрозу для цивільних становили безпілотники малого радіуса дії. У травні такі дрони вбили щонайменше 64 цивільних і поранили 539 осіб. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Особливо складною залишалася ситуація в Херсоні, де протягом травня загинули 14 цивільних, а 221 людина отримала поранення. Із них 6 загиблих та 132 поранених стали жертвами атак безпілотників малого радіуса дії.

Окремо в ООН зазначили, що російська влада повідомляла про 47 загиблих і 298 поранених цивільних на території РФ у травні. Водночас місія не має можливості регулярно перевіряти ці дані через обмежений доступ до незалежних джерел інформації.