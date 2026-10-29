Запоріжжя під безперервними ударами РФ: дрони атакують транспорт і людні місця, 14 поранених

29 жовтня російські війська від ранку атакують Запоріжжя ракетами та FPV-дронами, завдаючи ударів по автомобілях, громадському транспорту й людних місцях. Відомо про 14 поранених, серед яких 14-річний підліток.

Про це повідомили в ГУНП у Запорізькій області.

За даними правоохоронців, від 08:00 російська армія двічі завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Також тривають атаки FPV-дронів на місто.

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У різних районах Запоріжжя зафіксували сім ударів по приватних автомобілях та громадському транспорту.

Як уточнив т.в.о. очільника ОВА Михайло Семікін, російський FPV-дрон влучив у маршрутне таксі в центрі Запоріжжя, згодом росіяни атакували безпілотником муніципальний тролейбус.

Російські безпілотники також атакують людні місця. Станом на 15:00 внаслідок російських ударів поранень дістали 14 людей, зокрема 14-річний підліток.