Удар російської “Бандеролі” по Харкову: спалахнули пожежі на двох локаціях, пошкоджено вантажівки

Увечері 29 жовтня росіяни завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки виникли пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, для удару по Харкову росіяни застосували боєприпас “Бандероль”.

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За даними рятувальників, після влучання ракети вогонь охопив виробничу будівлю та прилеглу територію. Загальна площа пожежі становила 400 кв. м.

На іншій локації горіли залишки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також внаслідок удару пошкоджено два вантажні автомобілі.

На місцях працювали рятувальники, сапери та психологи ДСНС.