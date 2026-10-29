Є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів, — Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нових балістичних ударів по Україні. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність додаткових ракет-перехоплювачів, насамперед для систем Patriot, і закликав партнерів ухвалити відповідні рішення.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 29 жовтня.

“Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення”, — заявив президент.

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Зеленський наголосив, що Україна потребує додаткових пакетів ракет-перехоплювачів, передусім для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Також президент повідомив про знищення двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 та ураження пускової установки оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер”.

“Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка “іскандера”. Я дякую вам, хлопці, за результат!” — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 внаслідок удару ракетним комплексом “Нептун” по військовому аеродрому “Маринівка” у Волгоградській області РФ.