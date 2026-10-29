У Чернігові 30 жовтня оголошено днем жалоби: двоє дітей загинули, 25 людей постраждали

Унаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня загинули дві 15-річні дівчинки, кількість постраждалих зросла до 25 людей. Серед поранених четверо дітей, зокрема брат і сестра, які перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Наймолодшій постраждалій дівчинці 10 місяців, ще одній — 10 років. Також серед поранених хлопці віком 16 і 17 років. Двоє дітей — брат і сестра — перебувають у важкому стані.

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Наразі в лікарнях перебувають вісім постраждалих. Решті надали медичну допомогу на місці або вони проходять амбулаторне лікування.

За даними Чернігівської обласної прокуратури, російські війська атакували центральну частину міста близько 12:00 крилатою ракетою “Бандероль”.

Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини, офісну будівлю, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

30 жовтня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.