        Суспільство

        У Чернігові 30 жовтня оголошено днем жалоби: двоє дітей загинули, 25 людей постраждали

        Галина Шподарева
        29 Жовтня 2026 17:25
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        30 жовтня у Чернігові оголосили днем жалоби / Фото: ДСНС
        30 жовтня у Чернігові оголосили днем жалоби / Фото: ДСНС

        Унаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня загинули дві 15-річні дівчинки, кількість постраждалих зросла до 25 людей. Серед поранених четверо дітей, зокрема брат і сестра, які перебувають у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

        Наймолодшій постраждалій дівчинці 10 місяців, ще одній — 10 років. Також серед поранених хлопці віком 16 і 17 років. Двоє дітей — брат і сестра — перебувають у важкому стані.

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        Наразі в лікарнях перебувають вісім постраждалих. Решті надали медичну допомогу на місці або вони проходять амбулаторне лікування.

        За даними Чернігівської обласної прокуратури, російські війська атакували центральну частину міста близько 12:00 крилатою ракетою “Бандероль”.

        Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини, офісну будівлю, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

        30 жовтня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

        Надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілу Чернігова / Фото: Патрульна поліція

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