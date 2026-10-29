        Події

        В Ізюмі авіабомба влучила у п’ятиповерхівку: 13 постраждалих, під завалами шукають людей

        Галина Шподарева
        29 Жовтня 2026 18:11
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        Знищений російським ударом будинок в Ізюмі 29 жовтня / Фото: Поліція Харківщини
        Знищений російським ударом будинок в Ізюмі 29 жовтня / Фото: Поліція Харківщини

        29 жовтня росіяни завдали удару трьома керованими авіабомбами по місту Ізюм Харківської області. Одна з бомб влучила у п’ятиповерховий будинок, постраждали 13 людей.

        Про це повідомили в Ізюмській МВА та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Російські військові вдарили по Ізюму сьогодні о 14:07. За попередніми даними, для удару окупанти застосували три керовані авіабомби.

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        Влучання зафіксували в районі Нижнього міста. Внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерховий будинок.

        Рятувальники дістали з-під завалів двох постраждалих людей. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під уламками ще можуть залишатися люди.

        Також відомо про руйнування адміністративної будівлі та господарських споруд. Пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків. За інформацією поліції, пошкоджень також зазнали багатоповерхова будівля та гаражі.

        Місце авіаудару по Ізюму 29 жовтня / Фото: Поліція Харківщини

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