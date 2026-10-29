Bild: Росія готує масштабний наступ на Херсон під прикриттям перемир’я в Олешках

Російські війська можуть готувати масштабний наступ на Херсон, використовуючи тимчасове перемир’я навколо окупованих Олешок для перекидання підрозділів і техніки. Повідомляють про активний рух російських колон, розміщення реактивних систем “Град” і наближення підрозділів безпілотників до річки Дніпро.

Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на кількох українських військовослужбовців, які розповіли про російську активність поблизу Херсона.

Навколо Олешок уже два дні діє перемир’я, досягнуте для проведення гуманітарної місії та евакуації місцевих жителів.

Реклама

Реклама

Водночас українські військові повідомили Bild, що відео з безпілотників свідчать про масштабну підготовку російських сил до можливого наступу. На їхню думку, атака може розпочатися одразу після завершення перемир’я 1 листопада.

Один із військовослужбовців розповів, що російські вантажівки КамАЗ із бойовими групами рухаються практично безперервно. Крім того, промислову зону Каховки, розташованої на схід від Олешок, накривають антидроновими сітками. За оцінками українських військових, росіяни можуть формувати фронт протяжністю близько 100 кілометрів уздовж Дніпра.

Про значну кількість російських військових вантажівок також повідомляють жителі окупованої Голої Пристані, розташованої приблизно за 14 кілометрів на південний захід від Херсона.

“Крім того, ліс поблизу Раденська буквально заповнили реактивними системами залпового вогню “Град”. Ліс вирубують, деревину вивозять. Укриття укріплюють. Вони готують щось погане”, — цитує видання українського військового.

Інший військовослужбовець повідомив, що російські сили переміщують ближче до Дніпра підрозділи безпілотників.

“Після завершення перемир’я ситуація точно загостриться”, — зазначив він, не виключивши спроби російського десанту форсувати річку.

Видання також звертає увагу на проблеми з майбутньою евакуацією жителів Олешок. За його інформацією, у місті залишаються приблизно 2000 людей, однак через відсутність доступу до інтернету далеко не всі знають про можливість виїзду.

Для евакуації необхідно заздалегідь записатися до списку. При цьому, як пише Bild, вивозити дозволяють лише людей — домашніх тварин брати із собою не можна.