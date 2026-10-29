Російський дрон влучив у гуртожиток у Дніпрі: постраждали дві дівчини

Увечері 29 жовтня росіяни вдарили по Дніпру безпілотником. Дрон влучив у гуртожиток професійно-технічного училища, постраждали дві дівчини.

Про це повідомили в ДСНС та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Унаслідок удару безпілотника в гуртожитку виникла пожежа. Горіли дві кімнати на останньому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

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Постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

До ліквідації пожежі залучили 31 рятувальника та дев’ять одиниць техніки ДСНС. Загоряння ліквідували.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що цей гуртожиток профтехучилища зазнав російської атаки вже вдруге. Цього разу в будівлі вибито понад пів сотні вікон. Студентів розселятимуть по інших гуртожитках. Частина мешканців вирішила повернутися додому.

“Просто звичайне училище, де навчаються майбутні верстатники, кухарі та зварювальники. Немає слів”, — написав Філатов.