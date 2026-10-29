Представники України, США та РФ прибули до місця відправлення гуманітарної допомоги в Олешки

До місця відправлення гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області вже прибули представники України, США та Росії. За перебігом місії спостерігатимуть журналісти з трьох країн.

Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Доставку вантажу заплановано на 30 жовтня. За перебігом гуманітарної місії спостерігатимуть журналісти з України, США та Росії.

Реклама

Реклама

Як раніше повідомляли ЗМІ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вилетів із білоруського Гомеля до російської Анапи й вже звідти вирушив до Олешок.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив, що особисто бере участь у гуманітарній місії, підготовка якої потребувала тривалих і складних переговорів.

За інформацією Офісу омбудсмана, гуманітарну угоду від України підписав Дмитро Лубінець, від Росії — керівниця російської переговорної групи Яна Лантратова. В Офісі наголосили, що домовленості стосуються виключно порятунку людей і не є військовою чи політичною угодою.

В Офісі омбудсмана також подякували першій леді США Меланії Трамп за сприяння та координацію місії.