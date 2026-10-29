        Суспільство

        Представники України, США та РФ прибули до місця відправлення гуманітарної допомоги в Олешки

        Галина Шподарева
        29 Жовтня 2026 19:07
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        Знищена техніка на дорозі в Олешках / Скриншот
        Знищена техніка на дорозі в Олешках / Скриншот

        До місця відправлення гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області вже прибули представники України, США та Росії. За перебігом місії спостерігатимуть журналісти з трьох країн.

        Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

        Доставку вантажу заплановано на 30 жовтня. За перебігом гуманітарної місії спостерігатимуть журналісти з України, США та Росії.

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        Як раніше повідомляли ЗМІ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вилетів із білоруського Гомеля до російської Анапи й вже звідти вирушив до Олешок.

        Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив, що особисто бере участь у гуманітарній місії, підготовка якої потребувала тривалих і складних переговорів.

        За інформацією Офісу омбудсмана, гуманітарну угоду від України підписав Дмитро Лубінець, від Росії — керівниця російської переговорної групи Яна Лантратова. В Офісі наголосили, що домовленості стосуються виключно порятунку людей і не є військовою чи політичною угодою.

        В Офісі омбудсмана також подякували першій леді США Меланії Трамп за сприяння та координацію місії.


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