Покупки під час листопадових розпродажів починаються задовго до оплати замовлення. Спершу доводиться розібратися з датами, відібрати потрібні моделі та вирішити, заради якої ціни варто чекати. У 2026 році центральною датою Чорної п’ятниці буде 27 листопада, хоча графік окремого магазину може охоплювати більше днів.

Перш ніж складати власний план придбань, корисно зорієнтуватися в календарі торговельних акцій. Пояснення щодо дати Чорної п’ятниці та можливих строків розпродажів опубліковане на сайті ТСН за посиланням https://tsn.ua/other/chorna-piatnytsia-2026-roku-vze-nablyzayetsia-koly-v-ukrayini-startuiut-velyki-rozprodazi-3177626.html.

Одна дата, різні графіки магазинів

Позначка Black Friday не встановлює спільного розкладу для всіх продавців. Одні пропозиції можуть з’явитися напередодні 27 листопада, інші діятимуть протягом вихідних. Тривалість конкретного розпродажу потрібно дивитися в його описі.

Тому зручніше записати строки кількох пропозицій, які вас зацікавили. Поруч зазначте магазин, модель і підсумкову ціну. Так перед очима буде власний короткий перелік, до якого можна повернутися без повторного перегляду десятків сторінок.

Почніть із завдання, яке має виконувати річ

Запис “купити ноутбук” залишає надто широкий вибір. Спробуйте сформулювати потребу точніше: пристрій для роботи з документами вдома, навчання в дорозі чи оброблення фотографій. Від цього залежатимуть вимоги до екрана, ваги та продуктивності.

Для інших товарів теж знадобиться попередня підготовка. Пральну машину варто підбирати після вимірювання ніші, а зимове взуття — з урахуванням того, чи ходитимете ви переважно міськими тротуарами, чи засніженими стежками.

Завершіть підготовку коротким описом бажаної покупки: її призначення, обов’язкові параметри та допустимі компроміси. Наприклад, інший колір може бути прийнятним, а більші габарити — уже ні.

Рахуйте витрати до останнього платежу

Ціна на сторінці товару та сума, яку доведеться витратити на його отримання й використання, можуть відрізнятися. Холодильник потрібно не лише оплатити, а й доставити до квартири, іноді із залученням вантажників. Для підключення іншої техніки можуть знадобитися окремо придбані кабелі чи перехідники.

Для порівняння двох пропозицій складіть окремий розрахунок:

скільки коштує сам товар;

якою буде плата за отримання;

що потрібно докупити для початку користування;

які додаткові послуги ви справді замовляєте.

Після цього зіставте результат із сумою, яку відвели на покупку. Перевищення запланованих витрат — привід пошукати простішу комплектацію або повернутися до покупки пізніше. Великий відсоток на банері не компенсує нестачу грошей на решту необхідних платежів.

Зіставляйте точні модифікації

Дві зовні однакові речі можуть мати різне наповнення. У ноутбуків відрізняються процесори та пам’ять, у смартфонів — місткість накопичувача, у побутових приладів — набір функцій.

Щоб не порівнювати різні версії як однаковий товар, скопіюйте повний код моделі. Зберіть характеристики відібраних варіантів у невелику таблицю: розбіжності між модифікаціями буде легше помітити в сусідніх колонках. Окремим рядком зазначте вміст коробки.

Також з’ясуйте, яка компанія прийматиме оплату та відповідатиме на звернення після продажу. Назва торговельного майданчика не завжди збігається з назвою продавця конкретної позиції.

Перевірте замовлення перед підтвердженням

Коли вибір зроблено, пройдіть шлях покупки ще раз — від назви моделі до адреси отримання. Кожна позиція в кошику має бути вашим свідомим вибором: приберіть зайві чохли, страхові пакети та інші доповнення, якщо вони вам не потрібні.

Зверніть увагу на кількість одиниць, обраний колір і спосіб оплати. Перегляньте телефон одержувача та відділення доставки: збережені раніше дані могли втратити актуальність.

Підтвердження замовлення краще залишити до завершення покупки. Знімок картки товару та перелік обіцяних аксесуарів теж стануть у пригоді: відкривши посилку, ви зможете перевірити її вміст за збереженими даними.

Залиште можливість нічого не купити

Підготовлений список не зобов’язує витратити весь бюджет саме в листопаді. Якщо прийнятної пропозиції немає, покупку можна перенести. Особливо коли наявна річ працює, а заміна не є терміновою.

Корисний результат розпродажу — потрібний товар за прийнятну для вас суму. Кількість оформлених замовлень і розмір зазначеної на банері знижки самі по собі нічого не говорять про вдалість вибору.