Чим ігровий телевізор відрізняється від звичайного

Ігрові телевізори стали окремою категорією завдяки розвитку консолей. Приставки відтворюють деталізоване зображення з високою частотою кадрів. Для гравця важливі швидкий відгук, плавність рухів і мінімальна затримка керування. Звичайні моделі теж підходять, але спеціалізовані дають змогу краще використати можливості консолей.

Причини популярності геймерських телевізорів

Поширення PlayStation 5, Xbox Series X та інших змінило вимоги до ТБ. Сучасні консолі підтримують 4K, до 120 кадрів за секунду та HDR. Однак ці можливості доступні не в кожній грі. Але скористатися цими перевагами вдасться, лише якщо екран підтримує відповідні технології.

На популярність геймерських моделей також вплинули змагальні шутери та перегонові симулятори. У них навіть невелика затримка між натисканням кнопки й дією на екрані заважає керуванню. Тому виробники додають спеціальні режими зображення, швидкісні порти HDMI та системи синхронізації кадрів.

Діагональ: як вибрати розмір екрана

Оптимальна діагональ залежить від відстані до панелі, розміру кімнати, улюблених жанрів. Для розміщення на столі в невеликому приміщенні достатньо телевізора для ігор на 32-43 дюйми. Моделі 48-55 дюймів дають більшу картинку, підходять для тих, хто грає з дивана.

Діагоналі від 65 дюймів доречні у просторих вітальнях. Важлива й роздільна здатність. На великому дисплеї 4K забезпечує чіткість дрібних деталей. QHD частіше зустрічається в моніторах. Full HD залишається переважно в бюджетних телевізорах. Моделі з 8K поки менш поширені через високу ціну та брак контенту у відповідній роздільній здатності.

Технології, що впливають на ігровий процес

Одна з ключових характеристик ігрового телевізора – частота оновлення. Вона показує, скільки разів за секунду екран оновлює зображення. Що вища частота, то плавніший рух і легше стежити за швидкими об’єктами.

Також важливий ряд параметрів:

Час відгуку. Що швидше пікселі змінюють свій стан, то менше розмиття під час руху.

Вхідна затримка. Час між надходженням сигналу від консолі та його відображенням на екрані.

HDR. Розширює діапазон яскравості й кольорів. Допомагає краще розрізняти деталі у світлих і темних ділянках.

Згладжування руху й масштабування. Покращують зображення, але додаткова обробка іноді збільшує затримку керування.

Важливий тип матриці. OLED забезпечує глибокий чорний колір і швидкий відгук. LCD-панелі з підсвічуванням Mini LED вирізняються високою яскравістю та точним керуванням підсвічуванням.

Інтерфейси: підключення приставок й аксесуарів

HDMI 2.1 забезпечує високу швидкість передавання відео та багатоканального звуку. Для ігор важлива підтримка змінної частоти оновлення (VRR) й автоматичного режиму низької затримки (ALLM). VRR зменшує розриви зображення. ALLM автоматично вмикає режим низької затримки.

Серед інших корисних роз’ємів і бездротових інтерфейсів:

USB – для зовнішніх накопичувачів, деяких контролерів і периферії. Оптичний аудіовихід або HDMI eARC – для підключення сумісних аудіосистем. Bluetooth – для бездротових навушників, клавіатур, колонок і сумісних геймпадів. Ethernet і Wi-Fi – для онлайн-ігор, завантаження оновлень і хмарного геймінгу.

Ігровий режим: навіщо він потрібен

Ігровий режим змінює обробку зображення. За звичайних налаштувань телевізор застосовує шумозаглушення, згладжування руху й інші ефекти. Після ввімкнення Game Mode зайва обробка скорочується. Це зменшує затримку між натисканням кнопки та реакцією на екрані. Керування стає швидшим і точнішим. Але картинка іноді виглядає менш насиченою, а частина ефектів вимикається.

Під час вибору телевізора для геймінгу важливо враховувати характеристики разом. Для 4K при 120 Гц потрібне підключення HDMI з відповідною пропускною здатністю. Якість HDR залежить від можливостей самої панелі. Тому варто перевірити сумісність із консоллю, врахувати улюблені ігри й умови перегляду.