Двох дівчат у Чернігові росіяни вбили “Бандероллю”, кількість поранених зросла до 23 людей

29 жовтня внаслідок російського удару по центру Чернігова загинули дві 15-річні дівчинки, кількість поранених зросла до 23 людей. Серед постраждалих четверо дітей, зокрема 10-місячна дівчинка.

Про наслідки атаки повідомили в Національній поліції України.

За даними начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, по центральній частині міста російські війська завдали удару боєприпасом “Бандероль”.

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Кількість поранених зросла до 23 людей, серед них четверо дітей: 10-місячна дівчинка та неповнолітні віком 10, 16 і 17 років.

Унаслідок атаки пошкоджено магазини, загорілися автомобілі місцевих жителів.

На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці фіксують пошкодження та збирають докази.

Відомості про російський удар внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.