У парламенті Вірменії сталася масова бійка між депутатами

У парламенті Вірменії 29 жовтня сталася масова бійка між депутатами правлячої партії “Громадянський договір” та опозиційного блоку “Сильна Вірменія”. Словесна перепалка переросла у сутичку, під час якої парламентарі билися руками й ногами та кидали пляшки з водою.

Про це повідомляє News.am.

Конфлікт почався під час виступу депутата від правлячої партії Тарона Чахояна, який звернувся до керівника парламентської фракції “Сильна Вірменія” Нарека Карапетяна та згадав його родичів, які займаються політикою.

Реклама

Реклама

Після цього Карапетян почав вигукувати репліки зі свого місця, а Чахоян відповів йому образливою фразою.

Словесна суперечка швидко переросла у фізичне протистояння за участю кількох депутатів. Сутичка транслювалася у прямому ефірі.

Спікер парламенту Рубен Рубінян спочатку не переривав трансляцію, заявивши, що громадяни мають бачити, що відбувається у залі.

Через деякий час до сесійної зали викликали співробітників служби безпеки. Після цього в засіданні оголосили перерву.