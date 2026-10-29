СБУ затримала коригувальника російських ударів по київських ТЕЦ

СБУ заявила про затримання на Київщині водія логістичної компанії, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ударів по енергетичних об’єктах. За даними слідства, серед основних цілей були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали після попередніх атак.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, чоловік під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри ТЕЦ та знімав їхні фасади на телефон.

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Після цього він нібито систематизував відзняті матеріали, прив’язував їх до координат у Google Maps і додавав власні коментарі перед передачею куратору від ФСБ.

У СБУ заявили, що задокументували, як підозрюваний за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на одному з енергоблоків місцевої ТЕЦ. Його затримали під час підготовки чергового “звіту”.

За даними спецслужби, чоловік потрапив у поле зору російської сторони після публікації антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах.

Після вербування він, як стверджує слідство, контактував із ФСБ через спеціально створений чат-бот, який використовувався для збору розвідувальної інформації.

Окрім енергетичних об’єктів, підозрюваний нібито відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

Під час обшуків у нього вилучили два мобільні телефони. Один із них, за даними СБУ, чоловік намагався знищити.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що російські війська під час нічної та ранкової атак 14 жовтня завдали балістичних ударів по об’єктах енергосистеми Києва, Харкова та Харківської області. У столиці під удар потрапили всі три міські ТЕЦ, а внаслідок двох атак на Київ загинули троє людей і 26 постраждали.

