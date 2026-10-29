В Олешках вже 54 години триває режим тиші

В Олешках уже 54 години триває погоджений режим тиші, порушень домовленостей не зафіксовано. Наразі проводиться розмінування маршрутів для гуманітарної місії, а доставити вантаж жителям міста планують уже завтра.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених умов.

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“Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра”, — повідомив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що виконання домовленостей координується в межах постійної комунікації з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

Лубінець також подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільним жителям Олешок.

За його словами, головне завдання місії — доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, а також забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних.