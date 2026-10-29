        Суспільство

        В Олешках вже 54 години триває режим тиші

        Вадим Вакаренко
        29 Жовтня 2026 09:52
        читать на русском →
        Зруйновані будівлі в Олешках / Фото: 34 окрема бригада берегової оборони "Борисфен" ЗСУ
        Зруйновані будівлі в Олешках / Фото: 34 окрема бригада берегової оборони "Борисфен" ЗСУ

        В Олешках уже 54 години триває погоджений режим тиші, порушень домовленостей не зафіксовано. Наразі проводиться розмінування маршрутів для гуманітарної місії, а доставити вантаж жителям міста планують уже завтра.

        Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

        За його словами, режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених умов.

        Реклама
        Реклама

        “Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра”, — повідомив Лубінець.

        Омбудсман зазначив, що виконання домовленостей координується в межах постійної комунікації з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

        Лубінець також подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільним жителям Олешок.

        За його словами, головне завдання місії — доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, а також забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov