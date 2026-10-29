Російського генерала обвинувачують у наказі знищити музей Сковороди на Харківщині

Російського генерал-лейтенанта, уродженця Чугуєва Харківської області, обвинувачують у наказі завдати ракетного удару по Національному літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди. За даними слідства, він знав, що ціллю є не військовий об’єкт, а пам’ятка української культури.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Йдеться про командувача 6-ї армії ВПС і ППО РФ. Слідство встановило ланцюг передачі його наказу через командирів авіадивізії та винищувального авіаполку. Обвинувальні акти щодо двох цих офіцерів уже передали до суду.

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За даними прокуратури, 6 травня 2022 року російський винищувач Су-35С випустив протикорабельну ракету Х-35 по маєтку XVIII століття, де Григорій Сковорода провів останні роки життя і поблизу якого його спочатку поховали.

Унаслідок удару був поранений охоронець музею. Вибух знищив дах і перекриття, пошкодив стіни та частину експозиції, а історична будівля опинилася в аварійному стані.

Російського генерал-лейтенанта обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Прокурори Офісу генерального прокурора затвердили обвинувальний акт, досудове розслідування проводило Головне слідче управління СБУ.

За даними прокуратури, станом на вересень 2026 року внаслідок дій російських військових в Україні було пошкоджено або знищено 2161 пам’ятку культурної спадщини. Із них 104 розташовані на територіях, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.