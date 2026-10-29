У Чернігові після російського удару загинули дві 15-річні дівчини, 15 людей поранені

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 15 людей, серед них троє дітей. Загинули дві 15-річні дівчини.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, 11 постраждалих доставили до лікарень міста, ще чотирьом надали медичну допомогу на місці.

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Раніше ДСНС повідомляла, що російські війська вдарили по центральній частині Чернігова. Після атаки виникли пожежі в магазині та двох автомобілях.

Начальник Чернігівської ОВА повідомив, що удар стався вдень, коли в центрі міста було багато людей. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, бізнес та автомобілі.

Роботи з ліквідації наслідків тривають, на місці працюють усі екстрені служби.

Наслідки російського удару по центральній частині Чернігова / Фото: ДСНС Чернігівщини

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після першого повідомлення про атаку на Чернігів було відомо про двох загиблих та двох постраждалих.