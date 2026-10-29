Профілактичний огляд уролога: коли потрібен чоловікам

Профілактичний огляд уролога не має однакового графіка для всіх чоловіків. Його зміст і частота залежать від віку, симптомів, сімейного анамнезу та попередніх результатів. Консультація уролога може бути потрібна для оцінки скарг або обговорення скринінгу раку простати. Рутинне щорічне відвідування без показань доказові настанови не встановлюють. Індивідуальні показання до урологічного обстеження можна обговорити з лікарем у Базисмед.

Що включає профілактичний огляд уролога

Під час візиту лікар насамперед уточнює анамнез: особливості сечовипускання, перенесені урологічні хвороби, операції, ліки та сімейні випадки раку простати. Урологічний огляд і подальші дослідження підбирають відповідно до причини звернення, а не за універсальним переліком.

Якщо чоловік має симптоми нижніх сечових шляхів, EAU рекомендує оцінити скарги, провести фізикальне обстеження та аналіз сечі. За показаннями визначають залишкову сечу, виконують урофлоуметрію або використовують щоденник сечовипускання. Тому обстеження у уролога може суттєво відрізнятися у різних пацієнтів.

Коли починати регулярний огляд уролога

Окремого віку, з якого кожному чоловікові потрібен щорічний регулярний огляд уролога, немає. Вік має значення насамперед для обговорення раннього виявлення раку простати. EAU радить пропонувати визначення ПСА поінформованим чоловікам від 50 років, якщо очікувана тривалість життя становить щонайменше 15 років.

Для груп підвищеного ризику обговорення починають раніше. EAU вказує вік 45 років для чоловіків із сімейним анамнезом раку простати в молодому віці та 40 років для носіїв мутації BRCA2. Це рекомендації щодо раннього виявлення раку простати, а не правило про щорічний профілактичний огляд чоловіків.

Коли потрібно відвідати уролога

Профілактичний графік не застосовують, якщо з’явилися скарги. Звернутися до лікаря варто при крові в сечі, утрудненому чи болісному сечовипусканні, затримці сечі, нових змінах частоти сечовипускання або болю в ділянці таза. Причини таких симптомів різні, тому вони потребують діагностики.

Планова консультація особливо важлива, якщо вже є урологічне захворювання, відхилення в попередніх аналізах або підвищений ризик раку простати. У такій ситуації частоту спостереження визначають індивідуально. Профілактика чоловічого здоров’я полягає не в максимальній кількості тестів, а у своєчасних обстеженнях за показаннями.

Які дослідження може призначити уролог

Єдиного «чекапу» для чоловічого здоров’я не існує. Залежно від ситуації лікар може призначити:

аналіз сечі;

ПСА після обговорення користі та можливих наслідків скринінгу;

визначення залишкової сечі;

урофлоуметрію;

УЗД або інші дослідження за клінічними показаннями.

ПСА не підтверджує рак самостійно. Його рівень може змінюватися і при доброякісному збільшенні простати або запаленні. AUA також наголошує, що рішення про ПСА-скринінг має бути спільним рішенням пацієнта й лікаря після обговорення переваг і можливих ризиків.

Як часто потрібен профілактичний огляд чоловіків

Щорічна частота не є універсальним стандартом. Для ПСА-скринінгу AUA наводить інтервал 2–4 роки для чоловіків 50–69 років, які після спільного обговорення обрали скринінг. Інтервал можна персоналізувати за віком, рівнем ПСА, ризиком, загальним станом і вподобаннями пацієнта.

Як підготуватися до консультації уролога

Спеціальна підготовка потрібна не до кожного візиту. Корисно заздалегідь пригадати симптоми, їх тривалість, перелік ліків, попередні урологічні діагнози та результати досліджень. Якщо є порушення сечовипускання, лікар може попросити вести щоденник сечовипускання щонайменше три дні.

Не потрібно самостійно здавати ПСА, робити УЗД або великий набір аналізів «до уролога», якщо цього не рекомендували раніше. Спочатку лікар визначає, які дослідження справді можуть вплинути на рішення. Такий огляд уролога для чоловіків допомагає уникнути непотрібних тестів і зосередитися на індивідуальних ризиках.

Отже, профілактичний огляд уролога — це індивідуальна оцінка, а не формальне щорічне обстеження. Коли потрібно відвідати уролога і як часто це робити, визначають за віком, симптомами, анамнезом та ризиками.