У Дніпрі вже 14 загиблих і 14 поранених після атаки на вокзал

Кількість загиблих унаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі зросла до 14 людей. Також відомо про 14 поранених, 13 із них госпіталізовані.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них 11-річний хлопчик.

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За даними ОВА, всі тяжкопоранені мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу та борються за їхні життя.

Наслідки російської атаки на залізничний вокзал у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі було відомо про 13 загиблих і десятьох постраждалих. Президент Володимир Зеленський тоді закликав США, ЄС та країни G7 посилити санкції проти Росії.