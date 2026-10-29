        Суспільство

        У Дніпрі вже 14 загиблих і 14 поранених після атаки на вокзал

        Вадим Вакаренко
        29 Жовтня 2026 14:36
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        Пошкоджений локомотив після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пошкоджений локомотив після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Кількість загиблих унаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі зросла до 14 людей. Також відомо про 14 поранених, 13 із них госпіталізовані.

        Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

        Шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них 11-річний хлопчик.

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        За даними ОВА, всі тяжкопоранені мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги.

        Медики надають постраждалим необхідну допомогу та борються за їхні життя.

        Наслідки російської атаки на залізничний вокзал у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі було відомо про 13 загиблих і десятьох постраждалих. Президент Володимир Зеленський тоді закликав США, ЄС та країни G7 посилити санкції проти Росії.


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