У Дніпрі вже 14 загиблих і 14 поранених після атаки на вокзал

Кількість загиблих унаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі зросла до 14 людей. Також відомо про 14 поранених, 13 із них госпіталізовані.
Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
Шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них 11-річний хлопчик.
За даними ОВА, всі тяжкопоранені мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу та борються за їхні життя.
Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі було відомо про 13 загиблих і десятьох постраждалих. Президент Володимир Зеленський тоді закликав США, ЄС та країни G7 посилити санкції проти Росії.