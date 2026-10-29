Ілон Маск отримав надзвичайний вплив на війну в Україні через Starlink — The Atlantic

Українська армія стала настільки залежною від Starlink, що серйозне або тривале відключення супутникового зв’язку здатне паралізувати частину бойових операцій. При цьому системи, яка могла б швидко й у таких самих масштабах замінити мережу Ілона Маска, наразі не існує.

Про це пише The Atlantic, проаналізувавши еволюцію відносин між Україною та SpaceX — від безкоштовних терміналів у перші місяці великої війни до перебоїв у роботі сервісу та відкритої критики військової допомоги Україні з боку Маска.

Попередження про можливе відключення

11 жовтня українські військові отримали конфіденційний меморандум із попередженням про можливі серйозні проблеми зі Starlink.

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Документ підготувала громадська організація “Народний Starlink”, яка допомагає Силам оборони закуповувати й використовувати супутникові термінали. Її засновник Володимир Степанець рекомендував військовим тримати всі альтернативні системи зв’язку готовими до негайного використання та розробити резервні плани.

Попередження з’явилося на тлі зміни політики Вашингтона щодо Москви. За версією авторів The Atlantic, в Україні побоювалися, що наступним кроком може стати обмеження доступу до Starlink.

Через два дні проблеми справді почалися.

За даними співрозмовників видання, Starlink став нестабільно працювати вздовж фронту. Частина безпілотників була змушена припинити польоти, окремі військові операції зупинилися. Двоє джерел The Atlantic стверджують, що під час однієї з операцій через проблеми зі зв’язком Україна втратила морські дрони в Чорному морі.

В одному з найгірших сценаріїв, описаних у меморандумі “Народного Starlink”, SpaceX могла б повністю відключити Україну від своєї мережі.

Один із високопоставлених американських військових пояснив масштаби проблеми максимально прямо: без Starlink ведення війни Україною фактично зупинилося б.

Маск визнав, що SpaceX обмежувала сервіс

Після перебоїв Ілон Маск публічно заявив, що SpaceX закрила можливість використовувати цивільний Starlink для наступальних операцій із безпілотниками.

“Використання Starlink, цивільної комерційної послуги, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не було дозволене і не повинно бути дозволене”, — написав він у X.

За словами Маска, відповідну “лазівку” було закрито.

Водночас ситуація виявилася неоднозначною. Міністр оборони України наприкінці наступного тижня заявив, що робота Starlink у зоні бойових дій повернулася до нормального режиму.

Двоє українських військових також розповіли The Atlantic, що безпілотники зі Starlink знову здійснюють польоти, зокрема використовуються для ударів по російських силах.

Проте українські військові усвідомлюють, що обмеження можуть повернутися — і наступного разу тривати значно довше.

Чверть мільйона терміналів

Масштаб залежності України від Starlink величезний.

Співзасновник Ukraine Defense Fund Андрій Ліскович, організація якого допомогла передати українським військовим тисячі терміналів, оцінює їхню загальну кількість у зоні війни більш ніж у 250 тисяч.

Starlink використовують не лише для звичайного зв’язку.

За словами американського військового, з яким розмовляв The Atlantic, система задіяна практично скрізь: для управління безпілотниками, командування підрозділами та тактичного зв’язку на полі бою.

Саме ця універсальність і зробила Starlink однією з ключових технологій війни.

Як усе починалося

На початку повномасштабного вторгнення ставлення Маска до України було зовсім іншим.

Російські ракетні удари та кібератаки пошкоджували українську телекомунікаційну інфраструктуру, і SpaceX передала Україні тисячі терміналів Starlink.

Їх встановлювали у лікарнях, на енергетичних об’єктах, у державних установах та використовували для гуманітарних потреб.

Дуже швидко технологію освоїли військові.

Starlink дозволяв підтримувати стабільний зв’язок у місцях, де традиційні мережі не працювали або могли бути заглушені. Українські підрозділи почали використовувати його для керування безпілотниками, координації операцій і передачі даних.

На ранньому етапі війни це дало Україні важливу технологічну перевагу.

У SpaceX почали непокоїтися через військове використання

Але вже 2022 року всередині SpaceX виникло занепокоєння через те, наскільки активно Starlink використовується у бойових операціях.

Колишній інженер компанії розповів The Atlantic, що дедалі більше працівників почувалися некомфортно через використання створеної ними системи для війни.

Starlink початково розробляли як спосіб забезпечити інтернетом місця, де немає традиційного широкосмугового зв’язку — наприклад, кораблі або віддалені території.

Деякі співробітники SpaceX, за словами співрозмовника видання, навіть залишили компанію через незгоду з військовим застосуванням технології.

Сумніви виникли і в самого Маска.

Крим став переломним моментом

У вересні 2022 року українська сторона попросила Маска активувати Starlink у Чорному морі.

За даними The Atlantic, технологію планували використати під час операції проти російських військових кораблів біля окупованого Криму.

Маск відмовився.

Пізніше він пояснював своє рішення біографу Волтеру Айзексону тим, що Starlink не створювався для війни.

На думку авторів The Atlantic, цей епізод став одним із перших очевидних проявів того, наскільки сильно рішення однієї приватної особи можуть впливати на можливості української армії.

Starshield мав вирішити проблему

Наприкінці 2022 року SpaceX представила Starshield — окремий сервіс для військових і державних замовників.

Ідея полягала в тому, щоб розмежувати цивільне та військове використання супутникової мережі.

Значну частину послуг Starshield для України почав оплачувати уряд США. В обмін Пентагон отримував більше контролю над тим, як і де використовується система.

Тодішній заступник міністра оборони США Колін Кал пізніше говорив, що така домовленість повинна була не дозволити Маску одноосібно “вимкнути рубильник”.

Але на практиці Україна так і не перейшла масово на Starshield.

Starlink у десятки разів дешевший

Причина передусім у ціні та доступності.

Звичайний Starlink можна придбати на комерційному ринку. За даними The Atlantic, деякі тарифи коштують від приблизно $30 на місяць.

Starshield може коштувати до $25 тисяч на місяць за один термінал.

Крім того, Starlink можна закуповувати десятками тисяч через приватні фонди, волонтерів та іноземні уряди.

Німеччина та Польща, зокрема, масово купували звичайні Starlink для України.

Формально такі термінали могли призначатися для гуманітарних потреб, однак співрозмовник видання, який брав участь у переговорах зі SpaceX, визнав: усі розуміли, що значна частина обладнання зрештою потрапить до військових.

За оцінками українських посадовців та експертів, термінали Starshield становлять менш як 1% усіх пристроїв, що використовуються в зоні війни.

Україна опинилася в юридично хиткій ситуації

Умови використання цивільного Starlink забороняють його застосування як зброї.

Однак протягом тривалого часу SpaceX фактично не забезпечувала суворого виконання цієї заборони в Україні.

Це створило специфічну модель: формально для військових операцій існує дорогий Starshield, але фактично армія масово використовує дешевші цивільні Starlink.

Для України це вигідно через масштабованість.

Термінал можна швидко купити, передати військовій частині, встановити на безпілотник або використовувати для польового зв’язку без складних урядових контрактів.

Але саме ця схема дала SpaceX можливість у будь-який момент почати жорсткіше виконувати власні правила.

Чи намагається Маск перевести Україну на дорожчий Starshield

Автори The Atlantic допускають, що нинішні обмеження можуть бути не лише політичним, а й комерційним рішенням.

Якщо SpaceX заборонить військове використання цивільного Starlink, Україні та її партнерам доведеться закуповувати значно дорожчий Starshield.

Подібна ситуація вже виникала з американськими військовими на Близькому Сході.

За даними Reuters, наведеними The Atlantic, американські сили використовували Starshield для управління безпілотниками під час ударів по Ірану.

Коли SpaceX дізналася про характер використання системи, вартість послуг у регіоні зросла приблизно з $5 тисяч до $25 тисяч за термінал на місяць.

Пентагон погодився платити.

The Atlantic припускає, що схожа модель теоретично може застосовуватися й до України, однак прямих доказів, що саме фінансова мотивація стояла за останніми обмеженнями, видання не наводить.

Альтернативи Starlink поки немає

Після перебоїв Україна та її союзники почали активніше шукати системи, які могли б зменшити залежність від SpaceX.

Але проблема — у масштабі.

Угруповання Starlink налічує вже понад 11 тисяч супутників і є найбільшою супутниковою мережею у світі.

Найпомітнішим європейським конкурентом залишається франко-британська OneWeb.

Її материнська компанія планує витратити €1 млрд на закупівлю ще 229 супутників до 2034 року. Навіть після цього загальне угруповання OneWeb становитиме близько тисячі апаратів — приблизно в десять разів менше, ніж у Starlink уже зараз.

Є ще одна проблема: навіть конкуренти SpaceX залежать від SpaceX.

За даними The Atlantic, приблизно 90% усієї маси вантажів, яку зараз доставляють на орбіту, запускається ракетами SpaceX.

OneWeb також використовує ракети Маска для запуску своїх супутників.

Тобто створення конкурента Starlink парадоксальним чином може залежати від компанії, з якою цей конкурент має змагатися.

Українська система втратила одного з ключових розробників

Україна також намагалася створити власну альтернативу.

Один із найперспективніших проєктів, за інформацією The Atlantic, зазнав серйозного удару цього літа після смерті його архітектора Дмитра Стеценка у віці 46 років. Видання пише про ймовірну серцеву недостатність.

Через це перспектива швидкого розгортання української системи стала ще менш визначеною.

Один із провідних українських розробників безпілотників Денис Штілерман визнав, що залежність від Starlink є одним із найбільших слабких місць України.

Він сподівається, що проблему вдасться вирішити наступного року.

Однак автори The Atlantic вважають, що створення повноцінної альтернативи може зайняти значно більше часу.

Росія тим часом створює свій Starlink

На відміну від України та більшості європейських держав, Росія має власну ракетно-космічну інфраструктуру.

Москва працює над системою супутникового інтернету “Рассвет”, яка повинна стати російським аналогом Starlink.

Ліскович попереджає, що розгортання такої мережі може створити для Росії значну перевагу.

Зокрема, супутниковий зв’язок може дозволити російським військам керувати дешевими реактивними безпілотниками на великих відстанях із дуже високою точністю.

За його оцінкою, такі апарати потенційно зможуть уражати невеликі цілі практично в будь-якій точці України.

І якщо Росія матиме власну систему, а Україна втратить доступ до Starlink, технологічний баланс може суттєво змінитися.

Путін заявив про контакти з Маском

29 жовтня Володимир Путін заявив, що Росія підтримує контакти з Ілоном Маском у питаннях супутникових технологій.

Під час телевізійного заходу в Москві він назвав Маска “генієм” і визнав технологічне лідерство SpaceX.

За словами Путіна, Росія поки лише робить перші кроки у створенні власної системи супутникового інтернету.

Він також заявив про контакти з американською стороною, зокрема з Маском, пояснивши це необхідністю координувати діяльність на орбіті.

Що може стримувати Маска від повного відключення України

Автори The Atlantic вважають, що одним із найсильніших запобіжників може бути не політика, а бізнес.

SpaceX заробляє сотні мільйонів доларів на Starlink, який працює в Україні.

Раніше, за даними видання, компанія стягувала з українського уряду до $2,5 тисячі на місяць за окремі термінали та відключала обладнання у випадку несплати рахунків.

Після останніх перебоїв американські військові звернулися до SpaceX за поясненнями.

За словами американських чиновників, компанія порадила перейти на дорожчий контракт, щоб відновити повний доступ.

SpaceX та Ілон Маск не відповіли на запитання The Atlantic щодо цих тверджень.

Повне відключення могло б ударити й по SpaceX

У червні SpaceX провела найбільше IPO в історії, отримавши оцінку приблизно у $1,8 трлн.

Starlink є одним із найважливіших джерел доходів компанії та фінансує інші амбіційні проєкти Маска.

Повне відключення України мало б для SpaceX репутаційні ризики.

Інші уряди могли б дійти висновку, що критично важливу інфраструктуру небезпечно будувати на сервісі, доступ до якого приватна компанія може обмежувати з політичних або комерційних причин.

Це, своєю чергою, прискорило б інвестиції у конкурентні супутникові мережі.

Сам Степанець у меморандумі “Народного Starlink” зазначав, що масштабні відключення та гуманітарні наслідки були б дуже поганою рекламою для SpaceX і могли б негативно вплинути на її фінансові показники.

Україна залишається залежною від рішення однієї компанії

Головна проблема, яку описує The Atlantic, полягає навіть не в тому, чи вимкне Маск Starlink завтра.

Україна вже перебуває в ситуації, коли теоретична можливість такого рішення сама по собі створює стратегічну вразливість.

SpaceX може обмежити географію роботи терміналів, посилити заборону на використання Starlink військовими, змусити перейти на дорожчий Starshield або, в крайньому разі, повністю заблокувати доступ.

І поки не існує іншої системи з аналогічним покриттям, пропускною здатністю, кількістю супутників та доступністю терміналів, швидко компенсувати таке рішення буде неможливо.

За оцінкою The Atlantic, навіть найперспективніші альтернативні проєкти не будуть готові раніше наступного року, а повноцінна заміна Starlink може потребувати значно більше часу.

До того часу одна з ключових технологічних складових української війни залишатиметься залежною від рішень SpaceX та Ілона Маска.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що офіс генерального інспектора Пентагону відмовився проводити окреме розслідування обмежень Starlink і Starshield для України. Ілон Маск визнав, що SpaceX обмежувала роботу Starlink, тоді як українська сторона заперечувала порушення правил використання сервісу.

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