        Події

        У Кременчуці БпЛА атакував житловий будинок: загинули двоє людей, дев’ятеро постраждали

        Вадим Вакаренко
        29 Жовтня 2026 12:57
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        Пожежа біля житлового будинку після російської атаки на Кременчук / Фото: Полтавська ОВА
        Пожежа біля житлового будинку після російської атаки на Кременчук / Фото: Полтавська ОВА

        У Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Попередньо загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали травми, серед постраждалих — двоє дітей.

        Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

        Після влучання виникла пожежа припаркованих біля будинку автомобілів.

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        Спочатку повідомлялося про одну травмовану людину. Згодом кількість постраждалих зросла до двох, серед них була шестирічна дитина.

        Пізніше в ОВА уточнили, що травмованих уже дев’ятеро, серед них двоє дітей.

        Постраждалим надають усю необхідну допомогу. На місці атаки працюють екстрені служби, інформація про наслідки удару уточнюється.


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