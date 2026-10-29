У Кременчуці БпЛА атакував житловий будинок: загинули двоє людей, дев’ятеро постраждали

У Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Попередньо загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали травми, серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Після влучання виникла пожежа припаркованих біля будинку автомобілів.

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Спочатку повідомлялося про одну травмовану людину. Згодом кількість постраждалих зросла до двох, серед них була шестирічна дитина.

Пізніше в ОВА уточнили, що травмованих уже дев’ятеро, серед них двоє дітей.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу. На місці атаки працюють екстрені служби, інформація про наслідки удару уточнюється.