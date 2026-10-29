Екссуддю Тандира засудили до дев’яти років за смертельну ДТП, у якій загинув нацгвардієць

29 жовтня Святошинський районний суд Києва визнав колишнього суддю Макарівського райсуду Олексія Тандира винним у смертельній ДТП у стані алкогольного сп’яніння та призначив йому дев’ять років ув’язнення. Також його зобов’язали виплатити 40 млн грн родині загиблого нацгвардійця.

Про це повідомляє Суспільне.

Смертельна аварія сталася в ніч проти 26 травня 2023 року на в’їзді до Києва з боку Житомира. Тоді Олексій Тандир, який очолював Макарівський районний суд Київської області, за кермом Lexus збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка. Нацгвардієць, який чергував на блокпосту, загинув на місці.

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Встановлено, що у момент ДТП Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після аварії він відмовився проходити перевірку на сп’яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків, за інформацією правоохоронців, намагався підмінити їх водою та слиною.

Після ДТП Тандира взяли під варту. У серпні 2023 року обвинувальний акт передали до суду, а в серпні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила його з посади судді.

Судовий процес тривав понад три роки. З 21 вересня суддя перебував у нарадчій кімнаті для ухвалення вироку. Рішення суду — дев’ять років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами протягом десяти років.Також Тандир має виплатити загалом 40 млн грн батькам, дружині та дітям загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка. Адвокат родини повідомив, що цивільні позови задоволено повністю.

Протягом усього процесу Тандир не визнавав своєї провини. Його адвокат заявив, що захист оскаржуватиме вирок в апеляційному порядку, а за необхідності звернеться й до касаційної інстанції. Наразі колишній суддя перебуває під вартою.