“Росія готова”: Путін заговорив про війну з Європою до 2030 року

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою, хоча, за його словами, не прагне такого конфлікту. Він також попередив, що в разі серйозного загострення протистояння переможців у війні не буде.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Інтерфакс” з посиланням на заяву Путіна на пресконференції за підсумками саміту Росія — Африка в Москві 29 жовтня.

Коментуючи свою нещодавню розмову з керівниками Норвегії та Фінляндії, Путін згадав заяви про необхідність підготовки до можливої війни з Росією до 2030 року.

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“Багато хто тільки й говорить про те, щоб готуватися до війни до 2030 року. Чи правильно це? Ні. Ми, по-перше, готові, але ми жодної війни з Європою не хочемо, а вони, якщо хтось хоче, нехай готуються”, — заявив президент РФ.

Путін також висловив переконання, що завдати Росії стратегічної поразки не вдасться навіть до 2030 року.

“Вони зараз не досягли своєї мети завдати стратегічної поразки Росії, навряд чи це буде можливо й до 2030 року”, — сказав він.

Водночас російський президент попередив про наслідки можливого загострення конфлікту.

“А якщо вже зайде надто далеко, то переможців узагалі не буде. Нехай ніхто про це не забуває”, — наголосив Путін.