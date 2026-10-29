Euronews: Трамп може використовувати ракети Patriot для тиску на Україну щодо поступок Росії

Союзники по НАТО дедалі більше сумніваються, що Україна отримає американські ракети-перехоплювачі для систем Patriot до проміжних виборів у США 3 листопада. Джерела в Альянсі припускають, що президент Дональд Трамп використовує затримку військової допомоги як засіб тиску на Київ, домагаючись поступок у переговорах із Росією.

Про це пише Euronews.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна досі очікує від міністра оборони США Піта Геґсета погодження передачі додаткових ракет-перехоплювачів. Водночас співрозмовники Euronews у НАТО не знають, чи буде ухвалене відповідне рішення і коли Україна зможе отримати боєприпаси.

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“Це настільки непередбачувано”, — сказало одне з джерел видання.

За словами співрозмовника, Трамп використовує всі доступні важелі впливу на Україну напередодні проміжних виборів у США. Джерело припускає, що американський президент також намагається схилити Київ до мирної угоди, яка передбачатиме територіальні поступки.

Ще два джерела повідомили, що Вашингтон розчарований відсутністю прогресу в завершенні російської війни проти України та прагне якнайшвидшого припинення конфлікту.

Ситуацію ускладнює дефіцит ракет-перехоплювачів. Лише за два тижні Росія випустила по Києву та області понад 100 балістичних ракет. За українськими оцінками, США виробляють приблизно 60–65 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць.

Попит на ці боєприпаси зростає і через війну США проти Ірану. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), під час конфлікту американські запаси ракет Patriot та інших перехоплювачів, а також далекобійних боєприпасів скоротилися приблизно наполовину.

Колишній посол США при НАТО Курт Волкер припускає, що затримка постачань може бути пов’язана з необхідністю зберегти ракети на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

“Схоже, європейські країни придбали ракети Patriot, але їх досі не доставили в Україну. І немає жодної інформації чи пояснення від Пентагону”, — зазначив він.

За словами Волкера, адміністрація Трампа також прагне продемонструвати американським виборцям боротьбу зі зростанням цін на пальне. Зокрема, Вашингтон тисне на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які, на думку Трампа, сприяють подорожчанню енергоносіїв.

На тлі затримок генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників передавати Україні власні системи Patriot. За інформацією джерел Euronews, значні запаси менш сучасних ракет PAC-2 мають Греція та Іспанія, однак ці країни поки не погодилися передати їх Україні.

Виробництво перехоплювачів також залишається проблемою. Вартість однієї ракети PAC-3 перевищує 4 млн доларів, а її виготовлення може тривати майже два роки.

Німеччина отримала ліцензію на виробництво менш сучасних PAC-2. Очікується, що перші ракети з виробничої лінії надійдуть не раніше грудня 2026 року або січня 2027-го.

Попередня домовленість про можливість ліцензійного виробництва ракет Patriot в Україні, яку Трамп анонсував на саміті НАТО в Анкарі у липні, не отримала подальшого розвитку.