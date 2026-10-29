Бум датацентрів для ШІ може перекреслити 15 років боротьби зі шкідливими викидами у США: дослідження

Масове будівництво датацентрів для штучного інтелекту загрожує різким зростанням викидів CO₂ у США. До 2030 року вони можуть зрости на 42% в електроенергетиці, а електростанції для датацентрів — забруднювати атмосферу на рівні цілої Мексики, перекресливши 15 років скорочення викидів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підрахунками дослідників екологічної організації Sierra Club, до 2030 року викиди CO₂ від виробництва електроенергії у США можуть зрости до 2,1 млрд тонн на рік. Це на 618 млн тонн, або 42%, більше, ніж у 2025 році. Таке зростання може перекреслити 15 років скорочення викидів.

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Головна причина — величезна кількість електроенергії, потрібна для роботи датацентрів. Щоб забезпечити їх, технологічні компанії дедалі частіше будують власні електростанції на природному газі.

За словами представника Sierra Club Джеремі Фішера, лише ці автономні електростанції можуть викидати понад 460 млн тонн CO₂ на рік. Це приблизно стільки ж, скільки щороку викидає вся Мексика.

Ще півтора року тому прогнози були у два-чотири рази нижчими. “Ці цифри продовжують нас приголомшувати”, — сказав Фішер.

Водночас не всі дослідники очікують настільки різкого зростання. Наприклад, організація Union of Concerned Scientists прогнозує збільшення викидів електроенергетики США на 19–29% до 2035 року через використання викопного палива для датацентрів.

Інша дослідницька компанія, Rhodium Group, допускає, що до 2040 року викиди електроенергетики, навпаки, скоротяться на 24% порівняно з 2025 роком.

Різниця в прогнозах пояснюється просто: поки невідомо, скільки датацентрів справді побудують і звідки вони братимуть електроенергію.

Деякі проєкти вже стикаються з труднощами. Так, компанія Oracle попередила, що її датацентр Project Jupiter у Нью-Мексико може не запрацювати у 2028 році, як планувалося, через регуляторні перешкоди та протести місцевих жителів.

Експерт аналітичного центру Energy Innovation Брендан Пірпонт наголошує: ризик втратити багаторічний прогрес у скороченні викидів справді існує, але такий сценарій не є неминучим.