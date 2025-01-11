Шуфрич знов у грі: він здійснюватиме свої повноваження не виходячи з СІЗО

Шевченківський районний суд Києва дозволив народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу продовжувати виконувати свої депутатські повноваження, хоча він не зможе брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради.

Це випливає з ухвали суду, копію якої опублікував депутат фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Шуфрич, який обвинувачується у державній зраді, звернувся до суду з клопотанням про забезпечення своїх прав як народного депутата, зокрема про надання йому можливості брати участь у пленарних засіданнях парламенту. Захисники вимагали також, щоб Шуфрича доставляли на сесії та створили умови для використання робочого комп’ютера.

Суд, розглянувши справу, вирішив, що його депутатські повноваження не були припинені у встановленому законом порядку. Суд зазначив, що Шуфрич поки не визнаний винним, і на цей момент його вина не доведена.

Однак вимоги Шуфрича щодо його доставки на пленарні засідання та умов для використання комп’ютера судом не були задоволені. Це означає, що він може виконувати свої обов’язки лише в межах перебування в слідчому ізоляторі.

У ухвалі суду також зазначено, що документ буде направлений до Верховної Ради для консультацій, оскільки депутат може голосувати лише в сесійній залі. Теоретично Шуфрич може брати участь у засіданнях комітетів онлайн або подавати законопроєкти через своїх помічників.

Нагадаємо, що в вересні 2023 року Шуфричу було оголошено підозру у державній зраді, а в лютому 2024 року додатково ще одне обвинувачення — за фінансування Росгвардії у Криму. Печерський суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.