Біля військової бази в Естонії антидроновою рушницею збили невідомий БпЛА

На півдні Естонії поблизу військової бази помітили два дрони невідомого походження. Один із них збили союзники. Інцидент стався 17 жовтня, уламки збитої цілі виявити не вдалося.

Про це повідомляють ERR та Postimees з посиланням на речницю Генерального штабу Збройних сил Естонії Лійс Ваксманн.

“17 жовтня о 16:30 союзники виявили поблизу 2 піхотного містечка дрони, що літали, один з яких був збитий антидроновою рушницею”, — сказала Ваксманн.

Естонські військові, поліцейські та прикордонники намагалися знайти збитий дрон, але безрезультатно. Ваксманн додала, що Сили оборони не коментують більш детально інциденти, пов’язані з безпекою.

Військове містечко Reedo, поруч з яким помітили дрони, призначене першою чергою для розміщення військових з країн-союзників, а також для Сил оборони Естонії. Його відкрили рік тому й зараз там дислокується 5 ескадрон 7 кавалерійського полку армії США — бронетанковий розвідувальний підрозділ.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що його країна готова збивати російські дрони, які порушують її повітряний простір.