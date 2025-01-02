Економіка

Польські аграрії знову готують масові протести
2 Січня 2025 15:48
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польща, фермери
Протест фермерів у Варшаві 27 лютого 2024 року / Фото: Х/Jakub Krzywiecki

Усі провідні аграрні організації Польщі оголосили про масштабну акцію протесту, яка відбудеться 3 січня у Варшаві. Серед причин – імпортом сільськогосподарської продукції з України.  

Як повідомляє Farmer.pl, протест організували 21 об’єднання фермерів. Акція розпочнеться біля представництва Єврокомісії, а згодом протестувальники вирушать до Національного театру. Там проходитимуть урочистості, присвячені початку головування Польщі в Раді ЄС.  

Організатори акції заявили, що планують “гідно зустріти” очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, висловлюючи протест проти політики, яку вони вважають шкідливою для польських фермерів.  

“Усі сільськогосподарські організації нашої країни протестуватимуть проти політики Європейського Союзу, нав’язаної пані Урсулою фон дер Ляєн. Такий підхід змушує наші ферми закриватися”, – заявив Томаш Обшанський, лідер об’єднання “Солідарність”.  


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