Польські аграрії знову готують масові протести

Усі провідні аграрні організації Польщі оголосили про масштабну акцію протесту, яка відбудеться 3 січня у Варшаві. Серед причин – імпортом сільськогосподарської продукції з України.

Як повідомляє Farmer.pl, протест організували 21 об’єднання фермерів. Акція розпочнеться біля представництва Єврокомісії, а згодом протестувальники вирушать до Національного театру. Там проходитимуть урочистості, присвячені початку головування Польщі в Раді ЄС.

Організатори акції заявили, що планують “гідно зустріти” очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, висловлюючи протест проти політики, яку вони вважають шкідливою для польських фермерів.

“Усі сільськогосподарські організації нашої країни протестуватимуть проти політики Європейського Союзу, нав’язаної пані Урсулою фон дер Ляєн. Такий підхід змушує наші ферми закриватися”, – заявив Томаш Обшанський, лідер об’єднання “Солідарність”.