Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії

Європарламент проголосував за кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії протягом наступних 5 років.

Про це повідомляє The Guardian.

За неї проголосував 401 євродепутат. Щоб отримати посаду, необхідно було отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, а потім заручитися голосами щонайменше 361 із 720 депутатів Європарламенту.

Уперше фон дер Ляєн із німецького Християнсько-демократичного союзу очолила Єврокомісію у грудні 2019 року. Тоді вона поставила собі за мету посилити геополітичну роль Євросоюзу як повноцінного гравця, який здатен “формувати світовий порядок”.