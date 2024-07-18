Політика

Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії
18 Липня 2024 15:41
читать на русском →
Євросоюз
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Україна-ЄС у Києві / Фото: ОП

Європарламент проголосував за кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії протягом наступних 5 років.

Про це повідомляє The Guardian.

За неї проголосував 401 євродепутат. Щоб отримати посаду, необхідно було отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, а потім заручитися голосами щонайменше 361 із 720 депутатів Європарламенту.

Уперше фон дер Ляєн із німецького Християнсько-демократичного союзу очолила Єврокомісію у грудні 2019 року. Тоді вона поставила собі за мету посилити геополітичну роль Євросоюзу як повноцінного гравця, який здатен “формувати світовий порядок”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Липня 2024 15:41

Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії
18 Липня 2024 17:13

Франція до кінця року навчить та озброїть українську бригаду
18 Липня 2024 17:04

Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією
18 Липня 2024 16:51

Рада підтримала ідею про дозвіл корупціонерам відкупитися: що не так з законопроєктом №11340
18 Липня 2024 16:02

Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки