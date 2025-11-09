Reuter: Як у США “здешевлюють” набір до Дня подяки

У США великі роздрібні мережі — Walmart, Target і Aldi — оголосили про рекордно «доступні» набори продуктів до Дня подяки. Водночас, як зазначають американські ЗМІ, здешевлення досягається не за рахунок зниження цін, а шляхом заміни товарів на більш дешеві приватні бренди або скорочення кількості позицій у кошику, пише Reuters.

Walmart цього року пропонує набір із 22 продуктів за ціною менше ніж 40 доларів для 10 людей. Торік набір коштував близько 56 доларів і розраховувався на 8 людей, але включав 29 позицій. У новому наборі збільшилася кількість товарів власної торговельної марки, а зі списку зникли деякі інгредієнти, як-от цибуля, селера і бульйон. Натомість індичку цього року пропонують бренду Butterball.

Аналогічну стратегію застосували Aldi та Target. Aldi пропонує набір за 40 доларів, але замінив індичку Butterball на дешевшу Jennie-O. Target, у свою чергу, замінив відомі національні бренди на власні у своєму наборі із семи продуктів.

На фоні цих новин президент США Дональд Трамп заявив, що вартість святкового столу знизилася на 25%, однак журналісти звернули увагу, що зменшилася також кількість продуктів. Президент назвав таку критику «фейковою».

За даними NielsenIQ, 58% американців «надзвичайно стурбовані» цінами на продукти, а третина покупців уже свідомо переходять на товари приватних брендів.

Економісти зазначають, що здешевлення наборів є радше маркетинговим сигналом на тлі інфляційного тиску і падіння споживчих настроїв у США, ніж реальним полегшенням витрат для родин.